نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا المالية والعمل يبحثان سبل تسهيل إجراءات دعم العمالة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 10:13 مساءً - بحث محمد جبران وزير العمل، مع أحمد كجوك وزير المالية، سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

جاء ذلك، خلال استقبال محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين، بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية، أحمد كجوك وزير المالية،والوفد المرافق له، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة.

كما اتفق الوزيران، على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين، والشركات.

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