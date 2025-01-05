نعرض لكم الان تفاصيل خبر محسن التاجوري: استيراد الأخشاب تراجع 20% العام الماضي إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 12:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ كشف محسن التاجوري وكيل شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة التاجوري للأخشاب، عن تراجع حجم استيراد الأخشاب بنسبة وصلت إلى 20% خلال العام المالي 2023/2024، ليصل إلى نحو 350 مليون دولار، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء.

وتستورد مصر العديد من أنواع الأخشاب لاستخدامها في صناعة الأثاث، وتشمل الأخشاب الطبيعية، والخشب الرقائقي MDF، وقشرة الخشب.

وأرجع التاجوري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تقلبات سعر الدولار وتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد.

أسعار المنتجات قفزت 25% وركود حاد في حركة البيع

وأضاف إن هذه العوامل أثرت سلبًا على قطاع صناعة الأخشاب، ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الشركات المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الخامات ساهم في زيادة أسعار المنتجات بنسبة تتراوح بين 20 و 25%، ما أثر بدوره على السوق المحلية وزاد من حالة الركود في حركة البيع.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح التاجوري أن صناع الأخشاب في دمياط يعانون نقصًا في الكميات المتوفرة من الخامات بسبب الظروف الحالية، وهو ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة في المنطقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الأسعار المرتفعة، أشار إلى أن هناك مغالاة من قبل بعض التجار، ما يضر بالسوق المصرية ويؤثر سلبًا على حركة الاستهلاك، موضحًا أن شعبة المستوردين ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة هذه القضية والعمل على معالجتها.

ولفت التاجوري إلى أن صناعة الأثاث في مصر تشكل ما بين 60 إلى 70% من الناتج القومي، موضحًا أن الطلب على الخامات من الخارج تأثر بسبب الظروف الجوية في بعض الدول المصدرة، مثل الغابات التي تغطيها الثلوج، مما يعوق عملية التقطيع والإنتاج.

وكشف التاجوري عن أن المناطق الرئيسية التي يتم استيراد الأخشاب منها تشمل رومانيا، صريبا، إيطاليا، الصين وفرنسا.

ونوه إلى أن مشكلة النقل عبر البحر الأحمر ساهمت هي الأخرى في زيادة التكلفة بسبب ارتفاع أسعار التأمين والمخاطر المرتبطة بالأحداث العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى وجود قلق كبير لدى المسؤولين عن الملاحة بسبب المخاوف من القرصنة أو الهجمات المحتملة على السفن في المناطق التي تشهد توترات أمنية، مثل الصومال.

وفيما يتعلق بالمكون المحلي في صناعة الأخشاب، أكد التاجوري أن مصر لا تعتبر من الدول المنتجة للأخشاب، حيث يعتمد القطاع بشكل كبير على الاستيراد.

وأوضح أن المناخ في مصر غير مناسب لزراعة الأشجار الصلبة المستخدمة في صناعة الأخشاب، حيث تتطلب هذه الأشجار ظروفًا مناخية باردة تحت الصفر، كما تحتاج إلى فترات نمو تمتد من 25 إلى 30 عامًا، مما يجعل الإنتاج المحلي غير قادر على تلبية احتياجات السوق.

الإنتاج المحلي للأخشاب غير قادر على تلبية الاحتياجات بسبب الظروف المناخية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة التاجوري للأخشاب أنه بالرغم من الظروف المحيطة بالصناعة، إلا أن هناك محاولات لإقامة مصانع محلية، مثل الكونتر.

ويرى التاجوري أن دمياط لا تزال تعتبر مركزًا مهمًّا لصناعة الأثاث في مصر، رغم المحاولات لتوسيع نطاق الإنتاج في مناطق أخرى مثل طهطا، موضحًا أن دمياط تتميز بنمط حياة خاص، حيث يعيش العديد من الحرفيين في نفس الأماكن التي يعملون فيها، مما يخلق علاقة وثيقة بين المنازل والورش.

وبالنسبة للتوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، أشار التاجوري إلى أن صناعة الأخشاب تأثرت بهذه التحولات، حيث يشدد الكثيرون على ضرورة تقليل قطع الأشجار.

وأوضح أن هذه الاتجاهات لا تؤثر بشكل كبير على سير العمل في القطاع، حيث يواصل الإنتاج ضمن إطار قانوني وبيئي يحافظ على التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والدولية من الأخشاب والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وشدد التاجوري على ضرورة قيام الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لقطاع صناعة الأثاث لمساعدته على التوسع في الأسواق الخارجية وجذب العملة الأجنبية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الصين، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع.