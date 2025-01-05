محافظ أسيوط يتفقد أقسام وورش مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات لمتابعة انتظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 12:32 مساءً - تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أقسام وورش مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة لمتابعة سير الدراسة بها.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وهناء جاد الله محمد مديرة المدرسة.

واستهل المحافظ، زيارته لمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بتفقد صالة الرسم وقسم الزخرفة وشاهد الأعمال الفنية الخاصة بالطالبة مريم فرغلي والتي تقوم ببيعها محفزاً لهن بعمل معرض يشمل كافة الأعمال الفنية للطالبات لبيع منتجاتهن ثم تحاور مع الطالبات واستمع إلى آرائهن ومشاركتهن مع المعلمات مشيداً بالأعمال والرسومات الفنية الجميلة التي يقمن بها .

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد قسم الخياطة وشاهد سير العمل بالورشة من تفصيل ملابس ومفروشات معلناً إطلاق مسابقة للطالبات داخل المدرسة في هذا الشأن متمنياً لهن التوفيق والنجاح موصياً بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته، كما تفقد قسم التريكو الآلي والتطريز وورشة الزخرفة وورشة الكمبيوتر، كما استمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن عدد الفصول الدراسية بالمدرسة 30 فصلاً دراسياً للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية الصناعية حيث تصل كثافة كل فصل منها حوالي 37 طالبة بحد أقصى بإجمالي 1162 طالبة بالمدرسة خلال العام الدراسي الجاري 2024/2025 .

وأكد محافظ أسيوط- خلال الزيارة – على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بكافة أشكاله والعمل على الإستفادة من المنتجات والأعمال اليدوية التي تنفذها الطالبات خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري بالتعليم الفني مبدياً إعجابه بالأعمال الفنية للطالبات بالمدرسة والتي تدل على التدريب الجيد وتميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية مؤكداً على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طالبات التعليم الفني وتأهيلهن لسوق العمل من خلال إشراكهن في التدريب الميداني بالمناطق الصناعية بالمحافظة داعياً الطالبات لكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية لتأهيلهن لسوق العمل وعمل معارض خارج المدرسة وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لهن وجعلهن مدرات للدخل.