أردوغان: لا نرضى بتفكك سوريا ولا توجد قوة تمنعنا من دفن الإرهابيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها.

وقال أردوغان في خطاب للأمة عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه: "لا توجد قوة تمنعنا من دفن الإرهابيين مع أسلحتهم تحت الأرض، والعاقبة التي تنتظر من يقفون إلى جانب الإرهابيين والفوضى، ستكون مثل عاقبة ونهاية الإرهابيين أنفسهم".

وأضاف: "تركيا مصدر أمان وثقة لأصدقائها، لكنها تملك القوة الكافية لردع كل من تمتد يده بالضرر إلى وطننا دون النظر إلى هوية الفاعل".

وأكد أردوغان على أنه "لن نرضى بتقسيم سوريا أو الإضرار بوحدتها الوطنية، وإذا رأينا أي مخاطر في هذا الصدد، سنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".

وتابع: "استثماراتنا في مجال الصناعات الدفاعية ليست للتحضير للحرب، بل للحفاظ على السلام والاستقلال والمستقبل والسيادة والدفاع عنها".

وختم قائلا: "أظهرت تركيا مرات عديدة أنها تمتلك إرادة حازمة في الحفاظ على وجودها، وإذا شعرنا بتهديد، يمكننا أن نتحرك دون سابق إنذار".