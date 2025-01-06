إندونيسيا تنضم لمجموعة ”بريكس” بعضوية كاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 مساءً - أعلنت الحكومة البرازيلية في إطار رئاستها الحالية لمجموعة "بريكس"، انضمام إندونيسيا رسميا إلى المجموعة كعضو كامل العضوية، مؤكدة أنها ستساهم إيجابيا بتعميق التعاون في الجنوب العالمي.

وجاء في بيان الخارجية البرازيلية: "تعلن حكومة البرازيل اليوم، 6 يناير، عن دخول جمهورية إندونيسيا رسمياً في مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية".

وأوضحت الخارجية في بيانها أن ترشيح إندونيسيا "حصل على موافقة قادة المجموعة (الدول) في قمة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تهنئ البرازيل الحكومة الإندونيسية بانضمامها إلى مجموعة البريكس".

ونوهت الخارجية البرازيلية إلى أن "أندونيسيا وباعتبارها الدولة الأكبر من حيث الاقتصاد وعدد من السكان في جنوب شرق آسيا، ستدعم إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية إلى جانب الأعضاء الآخرين في المجتمع وتقدم مساهمة إيجابية في تعميق التعاون في الجنوب العالمي".

وفي مؤتمره الصحفي السنوي المباشر، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العديد من الدول تظهر اهتمامًا بتطوير مجموعة "بريكس"، وذلك لأن جميع القرارات في المجموعة يتم اتخاذها بتوافق الآراء.

وأكد الرئيس الروسي أن "بريكس" لا تعد أداة لمواجهة الغرب، بل تعمل من أجل مصلحة أعضائها.

وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بيلاروس وبوليفيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، ستصبح دولا شريكة في مجموعة "بريكس" اعتبارا من 1 يناير 2025.

يذكر أن "بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وكانت في البداية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، ومع بداية العام 2024، انضمت إليها 4 دول جديدة هي مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية فيما تتمتع السعودية بصفة "عضو مدعو".