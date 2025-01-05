مكتوم بن محمد: ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024.

وقال سموه عبر منصة إكس: “ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024. ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير”.