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مكتوم بن محمد: ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024.

 

وقال سموه عبر منصة إكس: “ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024. ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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