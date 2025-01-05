انت الأن تتابع خبر "وفري فلوس جوزك ياخايبة!"…. اخلطي زيت الزيتون على القرنفل وتخلصي من أكبر مشكلة بتواجهك.. مش هتصدقي النتيحة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر تاج الجمال، لذا تولي النساء والرجال اهتمامًا كبيرًا بصحته وجماله، والعناية بالشعر تشمل التغذية الداخلية واستخدام الوصفات الطبيعية التي تعزز من قوته ولمعانه، ومن بين هذه الوصفات الطبيعية المميزة تأتي وصفة زيت الزيتون والقرنفل، التي اشتهرت بقدرتها على تحسين صحة الشعر وحل مشاكله المختلفة.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

لتحضير هذا المزيج المفيد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

طحن القرنفل: قومي بتحميص حبات القرنفل بلطف ثم اطحنيها حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

إضافة زيت الزيتون: أضيفي 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون إلى مسحوق القرنفل.

خلط المكونات: امزجي الخليط جيدًا وضعيه في وعاء محكم الإغلاق بمكان مظلم لمدة أسبوع.

التصفية: بعد مرور الأسبوع، قومي بتصفية الزيت باستخدام قطعة قماش نظيفة لإزالة الشوائب

الاستخدام: دلكي فروة رأسك بالزيت بلطف واتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء الفاتر.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

تقوية الشعر: زيت الزيتون غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر.

تقليل تساقط الشعر: القرنفل يحفز نمو الشعر الجديد ويقلل التساقط، مما يزيد من كثافة الشعر.

تنظيف فروة الرأس: القرنفل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على تنظيف فروة الرأس من التراكمات والمشاكل الجلدية.

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