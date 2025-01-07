نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:
وولفرهامبتون × نوتينغهام فورست 0-3
ليفربول × مانشستر يونايتد 2-2
فولهام × إبسويتش تاون 2-2
توتنهام هوتسبير × نيوكاسل يونايتد 1-2
أستون فيلا × ليستر سيتي 2-1
مانشستر سيتي × وست هام يونايتد 4-1
ساوثهامبتون × برينتفورد 0-5
كريستال بالاس × تشيلسي 1-1
بورنموث × إيفرتون 1-0
برايتون × آرسنال 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- ليفربول: 46 نقطة
2- آرسنال: 40 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 40 نقطة
4- تشيلسي: 36 نقطة
5- نيوكاسل: 35 نقطة