الدوري الإنكليزي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

وولفرهامبتون × نوتينغهام فورست 0-3

ليفربول × مانشستر يونايتد 2-2

فولهام × إبسويتش تاون 2-2

توتنهام هوتسبير × نيوكاسل يونايتد 1-2

أستون فيلا × ليستر سيتي 2-1

مانشستر سيتي × وست هام يونايتد 4-1

ساوثهامبتون × برينتفورد 0-5

كريستال بالاس × تشيلسي 1-1

بورنموث × إيفرتون 1-0

برايتون × آرسنال 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- ليفربول: 46 نقطة

2- آرسنال: 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 40 نقطة

4- تشيلسي: 36 نقطة

5- نيوكاسل: 35 نقطة