نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة(17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بات ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بعدنهاية منافسات الجولة السابعة عشرة على النحو الآتي:
1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 21 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو):13 هدفاً
3- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 9 أهداف
4- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف
5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 7 أهداف
6- أليخاندرو ماركيس (إستوريلبرايا): 7أهداف
7- بروما (سبورتينغ براغا): 7 أهداف