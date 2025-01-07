نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة(17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج بات ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بعدنهاية منافسات الجولة السابعة عشرة على النحو الآتي: 1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 21 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو):13 هدفاً

3- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 9 أهداف

4- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف

5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 7 أهداف

6- أليخاندرو ماركيس (إستوريلبرايا): 7أهداف

7- بروما (سبورتينغ براغا): 7 أهداف