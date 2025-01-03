أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن.. لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر بدون تقطيع للقاء دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. المباراة المنتظرة تشهد اهتمامًا واسعًا نظرًا لأهمية النقاط الثلاث للفريقين في سباق التأهل.

القنوات الناقلة للمباراة

بي إن سبورتس: الشبكة الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا ستبث اللقاء عبر قناتها beIN SPORTS 2 HD المشفرة.

التردد : 11054

: 11054 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القناة الجزائرية الأرضية: ستنقل المباراة مجانًا. يمكن ضبط القناة باستخدام التردد الأرضي وإضافة الشفرة: 1100001100000000.

معلق المباراة

سيعلق على المباراة المعلق المتميز عصام الشوالي عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد المباراة

تُقام المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر وفق التوقيتات التالية:

القاهرة : 9:00 مساءً

: 9:00 مساءً الجزائر : 8:00 مساءً

: 8:00 مساءً السعودية : 10:00 مساءً

: 10:00 مساءً الإمارات: 11:00 مساءً

ترتيب المجموعة قبل اللقاء

الفريق النقاط عدد المباريات الأهلي المصري 7 نقاط 3 مباريات أورلاندو بايرتس 5 نقاط 3 مباريات شباب بلوزداد 3 نقاط 3 مباريات استاد أبيدجان نقطة واحدة 3 مباريات

مشوار الفريقين في البطولة

النادي الأهلي

دور الـ32 : تخطى جورماهيا الكيني بمجموع (6-0).

: تخطى جورماهيا الكيني بمجموع (6-0). دور المجموعات : فاز على استاد أبيدجان (4-2). تعادل مع أورلاندو بايرتس (0-0). اكتسح شباب بلوزداد (6-1).

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شباب بلوزداد

دور الـ32 : تأهل على حساب ليوبارد الكونغولي، وحسم التأهل بضربات الترجيح أمام دوان البوركيني.

: تأهل على حساب ليوبارد الكونغولي، وحسم التأهل بضربات الترجيح أمام دوان البوركيني. دور المجموعات : خسر من أورلاندو بايرتس (2-1). فاز على استاد أبيدجان (2-0). خسر أمام الأهلي (6-1).

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تشكيلة الأهلي المتوقعة