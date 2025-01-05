القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو مع وزراء الدفاع والأمن القومى والمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 04:31 مساءً - أفادت دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بتفاصيل جديدة حول المناقشة الأمنية العاجلة التي يعقدها عدد من المسئولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، إضافة إلى وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأكدت أن الصحافة الإسرائيلية، أفادت بأن الاجتماع سيناقش بشكل رئيسي تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان.

وقالت إن المناقشة قد تركز على موقف إسرائيل من الانسحاب من جنوب لبنان، في ظل التوترات مع حزب الله والاتهامات الإسرائيلية للجيش اللبناني بعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

كما ذكرت أن الوزير الإسرائيلي يوفال غالانت كان قد أكد في تصريحات سابقة أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان في الوقت الراهن، متذرعًا بعدم التزام لبنان بالاتفاقات.

وتابعت أن الاجتماع سيشمل أيضًا ملفات أخرى، مثل التقدم في مفاوضات صفقة التبادل، والتي تزداد أهميتها بعد نشر فيديو من كتائب القسام أثار تفاعلات كبيرة داخل إسرائيل، إضافة إلى التظاهرات التي طالبت الحكومة بتسريع إتمام الصفقة.