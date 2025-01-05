انت الأن تتابع خبر تقلبات جوية شديدة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موجة من التقلبات الجوية الشديدة تشهدها بعض مناطق المملكة العربية السعودية في فصل الشتاء،حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك،كما أن هناك فرصة لتكون الضباب على أجزاء من نفس تلك المناطق،في حين أن الرياح تكون نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم ومكة المكرمة والرياض،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٧٠.

المدينة المنورة: العظمى ٢٥ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٩٠.

الرياض: العظمى ١٧ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٥٥.

جدة: العظمى ٣٤ ودرجة الرطوبة ٢٢ ودرجة الرطوبة ٧٠.

الدمام: العظمى ١٩ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٧٠.

أبها: العظمى ٢٠ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٧٠.

تبوك: العظمى ٢٢ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٩٠.

بريدة: العظمى ١٨ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٦٠.

حائل: العظمى ١٧ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الباحة: العظمى ٢٠ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٨٠.

عرعر: العظمى ١٧ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٨٥.

سكاكا: العظمى ١٧ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

جازان: العظمى ٣٢ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ١٩ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٥٠.