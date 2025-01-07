الكبدة بالفخارة.. أكلة شهية وصحية لمائدتك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:54 صباحاً - أصل الكبدة بالفخارة وقيمتها الغذائية

تُعتَبر الكبدة بالفخارة واحدة من الأكلات الشعبية الشهية التي تتمتع بشعبية كبيرة في الدول العربية، خاصة في بلاد الشام ومصر. يُعتقد أن هذه الأكلة تعود أصولها إلى المطبخ التركي الذي يُعرف بتنوع أطباقه ومذاقها الفريد. تتميز الكبدة بالفخارة بقيمتها الغذائية العالية، فهي غنية بالبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين A وB12، والمعادن مثل الحديد والنحاس، مما يجعلها طبقًا مثاليًا لعشاق الطعام الصحي والمتوازن.

طريقة تحضير الكبدة بالفخارة

لتحضير الكبدة بالفخارة بطريقة شهية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كيلوغرام من كبد الدجاج أو الغنم، مقطعة إلى مكعبات.

2 حبة بصل كبير، مقطع إلى شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

2 حبة طماطم، مقطعة إلى مكعبات.

فلفل رومي أخضر أو أحمر، مقطع إلى شرائح.

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

عصير ليمونة.

طاجن فخاري للطبخ.

خطوات التحضير

1. في وعاء كبير، نضع الزيت النباتي على نار متوسطة ونضيف البصل والثوم ليُقَلَّوا حتى يصبح البصل شفافًا.

2. نضيف مكعبات الكبدة إلى الوعاء ونقلبها جيدًا حتى يتغير لونها.

3. نخلط الطماطم والفلفل الرومي مع الكبدة، ونستمر في التحريك لبضع دقائق.

4. نضيف الملح، الفلفل الأسود، الكمون، والبابريكا إلى الخليط، ونحرك جيدًا حتى تتوزع البهارات بالتساوي.

5. نضع الخليط في الطاجن الفخاري، ونعصر عصير الليمون فوق الخليط.

6. ندخله الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى تنضج الكبدة والخضروات تمامًا.

فوائد تناول الكبدة بالفخارة

تناول الكبدة بالفخارة يوفر للجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة، منها:

تعزيز مستوى الطاقة في الجسم لاحتوائها على البروتينات والمعادن.

المساعدة في دعم صحة الدماغ وتقوية الذاكرة نظرًا لاحتوائها على فيتامين B12.

تحسين الدورة الدموية وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء بسبب غناها بالحديد.

الكبدة بالفخارة ليست مجرد أكلة تقليدية، بل هي تجربة طهي غنية تُضفي لمسة خاصة على مائدتك وتساهم في تحسين صحتك العامة. استمتع بتحضيرها وتقديمها لعائلتك وأصدقائك للحصول على وجبة شهية متكاملة.