انت الأن تتابع خبر الهيئة العامة للطرق: لأول مرة استخدام ناتج هدم المباني في والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في سبق عالمي لم يحدث من قبل تم تنفيذ أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية على سطح الطريق ، وقد أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية عن هذا السبق وذلك بالتعاون مع أمانة الأحساء ومركز موان ، إذ يتمثل المشروع في استخدام مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الإسفلتية لإحدى الطرق بمحافظة الأحساء.

و تهدف هذه المبادرة إلى تعزز الاستدامة البيئية وتطور البنية التحتية بشكل أكثر كفاءة ، وذلك استجابة للتحديات البيئية ، وقد أوضحت "هيئة الطرق" أن إدارة مخلفات البناء والهدم تُعد جزءًا من خطة التحول نحو الاقتصاد الدائري في المملكة ، حيث تسعى المملكة إلى إعادة تدوير 60% من هذه المخلفات وذلك بحلول عام 2035.

وقد أجريت الدراسة البحثية بهذا الخصوص في مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة ، حيث شملت تقييم الطبقات الأسفلتية والحصوية التي تحتوي على ركام ناتج من تكسير مخلفات المباني والخرسانة القديمة ، والذي تم توريده من المردم البيئي التابع لأمانة الأحساء ، كما يأتي هذا التعاون المثمر مع المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" لتوسيع استخدام هذا النوع من الرصف المستدام.

وتؤكد "الهيئة العامة للطرق" على أن تنفيذ هذه المبادرة يعكس رؤية المملكة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص مبتكرة.

كما يسهم هذا التوجه في تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم المخلفات ، وأيضًا تقليل الاعتماد على المواد الأولية ، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف إنشاء وصيانة الطرق وتعزيز الاستدامة البيئية ، ليصبح قطاع الطرق أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تسعى إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية ، والتي نصت رؤيتها على التشجيع على الابتكار.