انت الأن تتابع خبر قدم الآن: شركة قصر الأواني تعلن عن فتح باب التوظيف بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة قصر الاواني تم إنشاؤها في عام ١٩٩٨،وهي احدى شركات مجموعة محمد بن إبراهيم السيف وشركاه في العاصمة السعودية الرياض،وهي شركة رائدة في مجال استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية،وقد أعلنت الشركة عن فتح باب التوظيف بها للرجال والنساء في عدد من فروع الشركة في المملكة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة قصر الأواني.

المسمى الوظيفي لشركة قصر الأواني

ممثل أو ممثلة مبيعات.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف شركة قصر الأواني

شهادة الدبلوم.

شهادة الثانوية العامة.

شهادة البكالوريوس فأعلى.

أماكن العمل في وظائف شركة قصر الأواني

الرياض، الدوادمي، الزلفي، وادي الدواسر، المجمعة، بريدة، عنيزة، الرس، حائل، تبوك، سكاكا، الدمام، الخبر، الاحساء، حفر الباطن، الخفجي، الجبيل، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، القنفذة، ابها، خميس مشيط، جازان، بيشة، نجران، محايل عسير، ينبع، عرعر، القريات، صبيا.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة قصر الأواني