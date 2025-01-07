نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير فلكي سعودي يحدد موعد بداية شهر رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 استنادًا إلى الحسابات الفلكية.

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، أوضح المسند أن ظاهرة "الازدلاف" قد تتكرر في شهر رمضان المقبل، وهي ظاهرة نادرة تحدث عندما يتزامن اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي.

وأكد المسند أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان 1446 هـ قد توافق 1 مارس 2025، معتبرًا أن هذه الحسابات هي الأكثر دقة في تحديد الموعد.