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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن حظوظ فريقه وحظوظ الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز أورلاندو بايرتس على ستاد أبيدجان وتصدره المجموعة.

المدير الفني لـ شباب بلوزداد: بالتأكيد الأهلي سيتأهل من المجموعة.. وسنقاتل للصعود

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: المباريات المقبلة مباريات كؤوس، وكل فريق سيحاول التأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف المدير الفني لـ شباب بلوزداد: بالتأكيد الأهلي سيتمكن من التأهل عن هذه المجموعة، لكن مهمتنا ستكون أصعب، وما يهمنا ألا نخسر حتى تبقى حظوظنا في التأهل قائمة حتى الوقت الأخيرة.

وعن إيقاف سلسلة اللاهزيمة إفريقيا للأهلي، قال عمراني: لا تعني لي هزيمة الأهلي حتى شيء، وهذا لا ينقص من قيمة الفريق واللاعبين، وكان الأهم بالنسبة لي الفوز بالنقاط الثلاثة، وليس كسر الرقم القياسي للأحمر، والفريق قادر على الفوز في المباريات المقبلة.

واختتم عبد القادر عمراني: سام أبو علي كان خطيرا في مباراة الذهاب، لكن أوقفنا الخطورة في لقاء الإياب بالجزائر.

