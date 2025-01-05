الرياضة

مدرب شباب بلوزداد: عشنا أسبوعا صعبا بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على فوز فريقه بهدف نظيف أمام النادي الأهلي، بعد الخسارة بسداسية في المباراة الأولى بالقاهرة.

مدرب شباب بلوزداد: عشنا أسبوعا صعبا بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: عشنا أسبوعا صعبا على الفريق بعد الخسارة الثقيلة في مصر، وكان هناك تحضيرا جيد جدا من أجل العودة.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: رغم أننا لعبنا مباراة في الدوري الجزائري بعد العودة من مصر وفزنا بها، إلا أن الأمور كانت صعبة معنويا.

واختتم عبد القادر عمراني: كنا في حاجة ماسة إلى الفوز من أجل إعادة الثقة للاعبين، ورغم صعوبة التحضير لمباراة الأهلي، إلا أن العامل النفسي والذهني كان هو أهم شيء ارتكزنا عليه خلال التحضير.
 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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