العالم اليوم - رقم قياسي لمبيعات السيارات الكورية الصديقة للبيئة في 2024

انتم الان تتابعون خبر رقم قياسي لمبيعات السيارات الكورية الصديقة للبيئة في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 04:23 مساءً - سجلت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للشركات الخمس الكورية الجنوبية رقما قياسيا جديدا في العام الماضي مدفوعة بشعبية الموديلات الهجينة.

وسجلت شركات صناعة السيارات الخمس في البلاد 450 ألفا و194 وحدة في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في العام الماضي بزيادة 11.1 بالمئة عن 405 آلاف و331 وحدة في عام 2023 وفقا لبيانات منفصلة من هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز كوريا، وكيه جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز، الأحد.

وبلغت مبيعات النماذج الهجينة 356 ألفا و58 وحدة بزيادة 24.9 بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي، لتشكل 88 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة.

بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية 21.2 بالمئة من 115 ألفا و900 وحدة في عام 2023 إلى 91 ألفا و385 وحدة في العام الماضي. كما تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بنسبة 36.4 بالمئة من 4238 وحدة إلى 2751 وحدة.

وقال مسؤول في صناعة السيارات إنه على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، فقد ظل الطلب على السيارات الصديقة للبيئة قويا بفضل زيادة مبيعات النماذج الهجينة.