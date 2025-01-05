الدفاع الروسية: 340 عسكريا حصيلة قتلى قوات كييف على أطراف مقاطعة كورسك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 340 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 49010 أفراد، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

تواصل قوات "الشمال" ملاحقة فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو، كوريلوفكا، نيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، إسكاندرية، ليونيدوفو، نيكولسكويه، كوزاتشيا لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميلوفايا، ستارا سوروتشينا، نوفايا سوروتشينا، روسكويه بوريتشني، وسودجا الحدودية المتطرفة.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات غويفو، كروغلينكو، مارتينوفكا، ليبيديفكا، سفيردليكوفو، وزاموستي، فيكتوروفكا، ميخائيلوفكا، لوكينسكايا، يوناكوفكا، بيلوفودي، جورافكا، فودولاغي، ميروبولي، باسوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المحاذية لمقاطعة كورسك الروسية.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 340 عسكريا، و4 دبابات و20 مدرعة و5 مدافع و20 مركبة.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 49010 أفراد و273 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و88 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.