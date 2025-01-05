العالم اليوم - فيديو.. عجوز إيراني "غامض" يثير الجدل في سوريا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عجوز إيراني "غامض" يثير الجدل في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 04:23 مساءً - أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا إيرانيا مقعدا بالقرب من مطار حميميم العسكري في اللاذقية، جدلا واسعا.

وفي الفيديو، ظهر الرجل الذي لم يكشف عن هويته أو سبب وجوده في سوريا، وهو يتحدث بكلمات غير مفهومة عن إيران ولبنان وسوريا وإسرائيل وروسيا.

وقال الرجل الإيراني وهو يحاول الحديث بصعوبة باللغة العربية إنه ينتظر منذ 20 يوما بالقرب من المطار في محاولة لمغادرة سوريا والعودة إلى بلاده دون جدوى.

وتساءل ناشطون سوريون عن سبب ترك الرجل وحيدا على كرسيه المتحرك بعد سقوط نظام بشار الأسد، بينما شكك آخرون في هويته وطالبوا باعتقاله، معتبرين أنه قد يكون مدعيا للشلل وينتمي إلى القوات الإيرانية التي كانت في سوريا.

كما أثار الشبه الكبير بينه وبين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، العديد من التساؤلات بين الناشطين حول هوية الرجل "الغامض"، قبل أن يظهر سلامي في إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني في طهران.

ويعتبر كثير من السوريين أن إيران كانت العدو الأول لهم وشريكة لنظام بشار الأسد في الجرائم ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية.