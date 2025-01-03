التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة الشوط الأول

شهدت أحداث الشوط الأول بين النادي الاهلي وشباب بلوزداد استحواذ وسيطرة من قبل لاعبي شباب بلوزداد وكان هناك محاولات من تسجيل الهدف الأول في المباراة ولكن كان هناك رد وسيطرة من قبل لاعبي الأهلي ولكن لم يحالفهم الحظ وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حيث استقر في مباراة اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، علي فريقه لمواجهة مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: إمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبو علي.