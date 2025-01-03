نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس وعلي ماهر يكشفان خطط المواجهة الحاسمة بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء غدًا السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد الجيش ببرج العرب، قبل مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يحضر عمر جابر لاعب الفريق للمؤتمر الصحفي بصحبة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام المصري.



وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي بعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري وكريم العراقي قائد الفريق البورسعيدي في الثالثة والنصف عصر الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.