العالم اليوم - "الشياطين" تذيب "ثلوج" ليفربول.. تعادل مخيب للمتصدر

انتم الان تتابعون خبر "الشياطين" تذيب "ثلوج" ليفربول.. تعادل مخيب للمتصدر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:25 مساءً - في ليلة "ثلجية" صعبة، فشل ليفربول في مواصلة سلسلة الانتصارات، واكتفى بتعادل مثير مع غريمه التاريخي مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكف هدف النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، الذي اضطر لتقبل نتيجة التعادل 2-2، مع مانشستر يونايتد، ليبقي فارق الصدارة 6 نقاط عن الملاحق أرسنال، مع امتلاكه مباراة إضافية، قد ترفع الفارق إلى 9 نقطة.

وفي مباراة كادت أن تلغى بسبب الثلوج في مدينة ليفربول، عانى "الريدز" من الأمطار والثلوج، وصلابة "الشياطين الحمر" في الشوط الأول، الذي انتهى سلبيا.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الشوط الثاني، عن طريق الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، في الدقيقة 52.

وانتفض ليفربول بهدف رائع من الهولندي كودي غاكبو، في الدقيقة 59، قبل أن يحول محمد صلاح ركلة جزاء إلى هدف التقدم في الدقيقة 70.

وعكس مجريات المباراة، سجل الإيفواري أماد ديالو هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80، وسط ذهول الجماهير في ملعب أنفيلد.

وبهدفه مساء الأحد، أصبح محمد صلاح في المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، متساويا مع الفرنسي تييري هنري، ولكلاهما 175 هدفا.