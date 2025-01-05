انت الأن تتابع خبر اليكم سرا عن مسلسل باريش أردوتش وهاندا أرتشيل الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "تذكر الحب" للنجمين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل كان في البداية فيلم، الا ان النصة التي ستعرضه أعجبت بالسيناريو وقررت تحويله الى مسلسل.



على صعيد آخر كانت تحدثت هاندا أرتشيل عن فيلمها "دعها للرياح"، قائلة: "يسعدني أن أقدم شخصية أصلي للمشاهدين في قصة انبهرت بها منذ أول لحظة قرأت فيها السيناريو، صورنا الفيلم برفقة طاقم رائع، مما جعل كل يوم ممتع بشكل مختلف، أتمنى أن تنتقل الإثارة والسعادة التي شعرنا بها أثناء التصوير إلى المشاهدين".