طريقة تحضير ديك رومي محشي بالفريك: وجبة عيد مثالية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 10:53 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن وصفة مميزة لتزين بها مائدتك في العيد أو المناسبات الخاصة؟ لا تبحث أكثر! ديك الرومي المحشي بالفريك واللحم المفروم هو الخيار الأمثل. هذه الوصفة تجمع بين نكهة الفريك اللذيذة واللحم الطري في طبق واحد شهي وغني بالبروتين.

المكونات:

نصف كيلو فريك

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

كوب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زبدة أو زيت للقلي

ديك رومي متوسط الحجم

ملح وفلفل أسود من الداخل والخارج

زبدة أو زيت

طريقة التحضير:

تحضير الحشوة: اغسلي الفريك وانقعيه، ثم قليه مع البصل والثوم واللحم المفروم والتوابل. أضيفي مرقة الدجاج واتركيها تغلي حتى تتسبك.

حشو الديك الرومي: احشي الديك الرومي بحشوة الفريك، ثم خيطيه أو استخدمي أعواد أسنان لإغلاقه.

الخبز: ادهني الديك الرومي بالزبدة أو الزيت وضعيه في صينية فرن. اسكبي كوبًا من الماء في الصينية وغطيها بورق الألومنيوم. أدخليها الفرن لمدة ساعتين ونصف.

اللمسة النهائية: أزيلي ورق الألومنيوم واتركي الديك الرومي يتحمر لمدة نصف ساعة إضافية.

نصائح إضافية:

اختيار الديك الرومي: تأكدي من اختيار ديك رومي طازج وذو حجم مناسب.

التتبيلة: يمكنك إضافة تبليكات خاصة بك إلى حشوة الفريك للحصول على نكهة مميزة.

الجانب: قدمي الديك الرومي المحشي مع أرز أبيض أو بطاطا مشوية وسلطة خضراء.

لماذا تختارين هذه الوصفة؟

مذاق لذيذ: تجمع بين نكهة الفريك الغنية واللحم الطري.

قيمة غذائية عالية: غني بالبروتينات والألياف.

مثالي للمناسبات: طبق رئيسي أنيق ومناسب للعزائم والأعياد.

سهل التحضير: يمكن تحضيره مسبقًا وتسخينه قبل التقديم.