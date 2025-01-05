فنان أمريكي يرسم لوحات فريدة باستخدام الكلمات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:12 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عالم الفن، تتنوع الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الفنانون للتعبير عن رؤاهم وإبداعاتهم. وبينما يعتمد معظم الرسامين على الألوان والخطوط لتشكيل لوحاتهم، يبرز الفنان الأمريكي جايس هول بأسلوبه الفريد والمبتكر، حيث يستخدم الكلمات لرسم لوحاته.

جايس هول، البالغ من العمر 29 عامًا، فنان أمريكي يعتمد على الكلمات في رسم لوحاته، سواء كانت لأشخاص أو حيوانات أو مناظر طبيعية. هذا الأسلوب المميز جعله يحقق شهرة واسعة ونجاحًا ماليًا كبيرًا، حيث جمع أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني من بيع لوحاته.

بدلاً من استخدام الفرشاة والألوان، يستخدم جايس هول قلمه لكتابة الكلمات بشكل متكرر ومنظم لتشكيل الصورة المطلوبة. قد يكرر الكلمة الواحدة آلاف المرات في اللوحة الواحدة، مما يتطلب منه صبرًا وتركيزًا كبيرين. يستغرق رسم اللوحة الواحدة حوالي 25 ساعة، وقد وصل عدد الكلمات المستخدمة في بعض لوحاته إلى 10 آلاف كلمة.

رسم جايس هول العديد من اللوحات لمشاهير وشخصيات بارزة، من بينهم فرقة البيتلز، والمغني بوست مالون، ولاعب كرة القدم ليونيل ميسي، ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي. كما رسم أيضًا مناظر طبيعية وحيوانات، مثل سلسلة جبال هاواي والكلاب والأبقار والسلاحف.

تتراوح أسعار لوحات جايس هول بين 30 دولارًا أمريكيًا و2000 دولار أمريكي، ولكن أغلى لوحاته هي قطعة مستوحاة من ألعاب Call of Duty، والتي بيعت بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي.

يصف جايس هول نفسه بأنه ليس فنانًا طبيعيًا، ولكنه يتمتع بدافع قوي وإصرار على تطوير أسلوبه الخاص. يقول: “لقد استغرق الأمر الكثير من الوقت لإخبار يدي بما يريد رأسي أن يفعله.. لقد حاولت أن أكتشف أسلوبي الخاص وأعتقد أنه رائع حقًا.. كنت مهتمًا بالرسومات الواقعية ولكنني لا أتمتع بقدر كبير من الخيال وأنا جيد حقًا في تكرار الأشياء”.

ويضيف: “عندما عملت مع المشاهير، كانت ردود أفعالهم إيجابية دائمًا.. لقد فقدت الإحساس بمدى روعة فني، وأنا ممتن لأي شخص يبدع في عملي.. يمكن للفنان أن يكتب نفس الكلمة ما يصل إلى 10000 مرة في اللوحة”.