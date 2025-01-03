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أحمد جودة - القاهرة - ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. تتجه أنظار جماهير كرة القدم نحو ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي المصري لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يأمل شباب بلوزداد في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية تُبقي آماله قائمة في المنافسة.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. مواجهة حاسمة في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم الجمعة، الموافق 3 يناير 2025، على ملعب "5 جويلية 1962"، وذلك في الأوقات التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

يمكن متابعة ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت 2 HD المشفرة، إضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. تشكيل الأهلي المتوقع

يدخل الفريق المصري ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول

أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية

عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

ترقبوا الأداء القوي في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر لحظة بلحظة.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. تشكيل شباب بلوزداد المتوقع

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الجزائري ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر بتشكيل متوقع من المدرب الذي يسعى لتحقيق فوز تاريخي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا

ألكسندر ميدينا خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة

مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب

زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير

تابعوا الإثارة في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر لمعرفة تفاصيل الأداء الفني للفريقين.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. ترتيب المجموعة قبل المباراة

قبل انطلاق ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر، جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الأهلي المصري: 7 نقاط أورلاندو بيراتس: 5 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط ستاد أبيدجان: نقطة واحدة

هل يحافظ الأهلي المصري على الصدارة أم يُحقق شباب بلوزداد انتفاضة قوية؟ الإجابة ستجدونها في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. أرقام الأهلي في الجزائر

خاض الفريق المصري 13 مواجهة سابقة في الجزائر قبل ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر:

حقق الفوز في مباراتين فقط.

تعادل في 6 مباريات.

خسر في 5 مباريات.

هل ينجح الأهلي في كسر العقدة الجزائرية خلال ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر؟

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. رحلة الفريقين في البطولة حتى الآن

نتائج الأهلي المصري:

الجولة الأولى: الفوز على ستاد أبيدجان (4-2)

الجولة الثانية: التعادل مع أورلاندو بيراتس (0-0)

الجولة الثالثة: الفوز على شباب بلوزداد (6-1)

نتائج شباب بلوزداد:

الجولة الأولى: الخسارة من أورلاندو بيراتس (1-2)

الجولة الثانية: الفوز على ستاد أبيدجان (2-1)

الجولة الثالثة: الخسارة من الأهلي (1-6)

تابعوا تطورات الأداء في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر لحظة بلحظة.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. المعلق الرياضي

سيكون التعليق على ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق الشهير "عصام الشوالي"، مما يضيف أجواءً استثنائية للقاء المرتقب.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر.. أبرز التوقعات

يتوقع أن يبدأ الأهلي المصري اللقاء بضغط هجومي مكثف.

اللقاء بضغط هجومي مكثف. سيحاول شباب بلوزداد استغلال الدعم الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية.

استغلال الدعم الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية. نتيجة المباراة ستحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين من المجموعة.

لا تفوتوا متابعة ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر لاكتشاف السيناريو المنتظر.

ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر

ترقب كبير لمواجهة نارية بين عملاقي الكرة الأفريقية، حيث ينتظر عشاق الفريقين أداءً استثنائيًا في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر، تابعوا التغطية الكاملة لأحداث المباراة لحظة بلحظة واستمتعوا بمشاهدة ممتعة ومثيرة.