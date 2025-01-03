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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي مواجهة نارية تجمع بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة صدارة المجموعة، بينما يحاول شباب بلوزداد تحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 3 يناير 2025 على ملعب "5 جويلية 1962" بالجزائر. تنطلق صافرة البداية في:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تابعوا بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة عبر القنوات الناقلة لضمان تجربة مشاهدة مميزة.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يمكنكم متابعة بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت 2 HD (المشفرة):

التردد: 11054

11054 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: أفقي

أفقي معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National):

التردد: 11680

11680 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 الشفرة: 1100001100000000

استمتع بـبث مباشر الأهلي لحظة بلحظة مع أفضل جودة صورة وصوت.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني السويسري مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله

أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية

إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي

تابعوا بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة لمتابعة الأداء القوي للمارد الأحمر.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. تشكيل شباب بلوزداد المتوقع

قد يبدأ فريق شباب بلوزداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا

ألكسندر ميدينا خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة

مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب

زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير

يمكنكم متابعة بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة لرصد جميع التحركات الهجومية والدفاعية للفريقين.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

قبل انطلاق مباراة اليوم، جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

الأهلي المصري: 7 نقاط أورلاندو بيراتس: 5 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط ستاد أبيدجان: نقطة واحدة

ابقوا معنا عبر بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة لمتابعة التغيرات في ترتيب المجموعة عقب نهاية المباراة.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. أرقام تاريخية للأهلي في الجزائر

لعب الأهلي 13 مباراة سابقة في الجزائر.

سابقة في الجزائر. حقق الفوز في مباراتين فقط.

فقط. تعادل في 6 مباريات .

. خسر في 5 مباريات.

هل يكسر الأهلي العقدة الجزائرية اليوم؟ تابعوا بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة لمعرفة الإجابة.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. معلق المباراة

سيكون التعليق الصوتي على اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الشهير "عصام الشوالي"، ليضفي أجواءً حماسية على بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. رحلة الفريقين في البطولة حتى الآن

نتائج الأهلي في دور المجموعات:

الجولة الأولى: الفوز على ستاد أبيدجان (4-2).

الفوز على ستاد أبيدجان (4-2). الجولة الثانية: التعادل مع أورلاندو بيراتس (0-0).

التعادل مع أورلاندو بيراتس (0-0). الجولة الثالثة: الفوز على شباب بلوزداد (6-1).

نتائج شباب بلوزداد:

الجولة الأولى: الخسارة من أورلاندو (1-2).

الخسارة من أورلاندو (1-2). الجولة الثانية: الفوز على ستاد أبيدجان (2-1).

الفوز على ستاد أبيدجان (2-1). الجولة الثالثة: الخسارة من الأهلي (1-6).

تابع بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة للتعرف على تطور أداء الفريقين.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. كيفية ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار التركيب اليدوي. إدخال البيانات التالية: التردد: 11680

11680 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500 إدخال شفرة Biss: 1100001100000000. حفظ البيانات.

وبهذا يمكنك متابعة بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة دون تقطيع.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. توقعات المباراة

يتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي مكثف.

يسعى شباب بلوزداد لاستغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

هل ينجح الأهلي في حسم التأهل أم يعود شباب بلوزداد للمنافسة؟ تابعوا بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة لمعرفة التفاصيل.

بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة اليوم بفارغ الصبر، حيث ينتظر الجميع أداءً قويًا من الأهلي وشباب بلوزداد، فلا تفوتوا بث مباشر الأهلي لحظة بلحظة.. مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا واستمتعوا بتجربة مشاهدة مميزة.