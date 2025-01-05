خالد الصاوي لـ دوت الخليج الفني: محمد سعد طاقة فنية كبيرة ورجعت اشتغل معاه بعد 38 سنة

القاهرة - محمد ابراهيم - التقي دوت الخليج الفني مع النجم خالد الصاوي في العرض الخاص لفيلم الدشاش، الذي طرح منذ أيام في دور العرض السينمائية المختلفة.

تصريحات خالد الصاوي:

وقال الصاوي لـ دوت الخليج الفني:" مبسوط ان رجعت اشتغل مع محمد سعد بعد 38 سنة لأن محمد سعد طاقة فنية كبيرة وكان لازم يرجع ينافس مره تاني في السينما، ودوري صغير كده لان من بخت اللى خفف في الزيارة".

وعن توقعاته لردود الأفعال والإيرادات قال:" الناس اللى موجودة دلوقتى فى الصناعة صواريخ مقدرش اتوقع حاجه قصائدهم وبتمني اشتغل معاهم كلهم.

أما عن تواجده في شهر رمضان المقبل قال:" هتشوفونيوفي المداح وسيد الناس ويارب أقدم حاجه تعجبكم"

قصة فيلم الدشاش:

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

أبطال فيلم الدشاش:

يشارك في بطولة فيلم «الدشاش» الفنان محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، نسرين طافش، أحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.