بعد إنفصالها عن زوجها.. رنا سماحه تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة رنا سماحة تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد أن أعلنت عن إنفصالها عن زوجها ووالد طفلها سامر أبو طالب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

منشور رنا سماحه:

وكتبت: اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الآمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

آخر أعمال رنا سماحه:

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رنا سماحة مسرحية العيال فهمت،المسرحية من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي والتي حازت على إعجاب الجمهور.

كما طرحت أغنية عاملة عبيطة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية عاملة عبيطة:

قاعدة وساكتة وباصة عليكوا كاشفة وشوشكوا وسط الزيطة شايفة وعارفة وقارية عنيكوا، فاهمة الكل وعاملة عبيطة، نفسنة بس انا فاهمة المسكنة، شياطين راسمين الدور مسخرة مسخرة جبتونا لورا.

خلوا الطابق مستور ولا كذا ولا كذا حريفة أذى،وقلوبكوا بيت مهجور يا تماثيل مافيهاش شعور، اوعوا تقولوا دي سهلة ضعيفة، هنوقعها صعبة عليكوا انتوا تمامكم ضربة خفيفة قلبة قلبي دي هتعريكوا.

نفسنة بس انا فاهمة المسكنة شياطين راسمين الدور، مسخرة مسخرة جبتونا لورا، خلوا الطابق مستور ولا كذا ولا كذا حريفة أذى وقلوبكوا بيت مهجور يا تماثيل مافيهاش شعور