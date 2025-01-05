«وفاة أحمد بدير» لم تزل تتصدر الترند.. الحقيقة الكاملة وراء الخبر



القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا اليوم عزة بدير، شقيقة الفنان القدير أحمد بدير، حيث اقتصرت مراسم الجنازة على أفراد الأسرة فقط. ومن المقرر إقامة العزاء في منزل شقيقها بمنطقة حدائق القبة غدًا.

اختلاط في الخبر يثير الجدل



تصدّر اسم الفنان أحمد بدير قائمة الترند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة شقيقته. لكن بعض المتابعين ظنوا بالخطأ أن الوفاة تخص الفنان نفسه، مما أحدث حالة من اللبس والجدل، ودفع باسم الفنان إلى تصدر المشهد.

شائعات الوفاة المتكررة تثير استياء أحمد بدير



هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول صحة أحمد بدير، إذ اعتاد على مواجهة شائعات تتعلق بوفاته. وعبّر الفنان في مواقف سابقة عن غضبه الشديد حيال انتشار مثل هذه الأخبار، لما تسببه من قلق على عائلته وأسرته.

تصريحات نقابة المهن التمثيلية

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة شقيقة أحمد بدير عبر منشور له على فيسبوك قائلًا: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله". وقد دُفنت الراحلة بمقابر العائلة في الدويقة.

آخر أعمال أحمد بدير

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور للفنان أحمد بدير في مسلسل "المعلم" الذي عُرض في موسم رمضان 2024. قدم العمل قصة تاجر سمك يعيش في صراعات اجتماعية مثيرة، وشارك فيه نجوم مثل مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ومنذر رياحنة، تحت قيادة المخرج مرقس عادل.

