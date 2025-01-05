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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور أخر تطورات تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي خاصة أن اللاعب عقده ينتهي اخر الموسم.

خالد الغندور: أكرم توفيق لديه عرضين قطري وسعودي وأرقام الأهلي بعيدة عن طلبات اللاعب

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي عرض مبلغ علي أكرم توفيق ولكن هذا الرقم لم يلق قبولا عند اللاعب وبعيد عن طلباته".

وواصل: "أكرم يملك عرض قطري والمفاجأة بقى إنه عنده عرض سعودي أيضًا وصل له منذ أيام والأهلي على علم بالعرضين واللاعب ينتظر رد الأهلي على طلباته المالية عشان يقرر هيعمل ايه خلال الفترة الجاية".