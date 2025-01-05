القاهرة - محمد ابراهيم - بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير للمرة الثالثة خلال 60 يومًا

الفنانة المغربية بسمة بوسيل شاركت متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام" صورة لسيارتها المتضررة جراء حادث سير جديد، وهو الثالث الذي تتعرض له في غضون شهرين، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين.. اللهم احفظنا بحفظك".

بسمة بوسيل تطلق أولى أغانيها "البدايات"

في سياق آخر أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" عن إصدار أولى أغانيها بعنوان "البدايات". وكتبت بسمة في منشورها:

"اسمعوا أغنيتي الجديدة (البدايات) دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجبكم، مستنية رأيكم."

حيث أن الأغنية تمثل خطوة جديدة لبسمة في عالم الغناء بعد مشوارها في التصميم وإدارة المشاريع الفنية.



حقيقة عودة بسمة بوسيل وتامر حسني



كشف الفنان تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستجرام عن محاولات للصلح بينه وبين زوجته السابقة بسمة بوسيل، وعلق قائلًا:

"لو فيه أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة، فهي مش شائعات، بالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا، وكتر ألف خيرهم، وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا."

هذا التصريح جاء ردًا على فيديو انتشر مؤخرًا، حيث سُئل فيه عن إمكانية العودة إلى بسمة بوسيل، وأوضح تامر أن السؤال كان مكتوبًا في ورقة وتضمن كلمة "شائعات"، ولكنه لم يكمل قراءة السؤال وأجاب سريعًا لتوضيح موقفه.