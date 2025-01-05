"معلول لا يا خطيب".. لاعب الأهلي يُثير غضب الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - في ايه يا معلول.. معلول لا يا خطيب.. هكذا كتب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ما قام بنشره علي معلول لاعب الأحمر عبر ستور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه جعل الجميع في حيره لمعرفة السبب الحقيقي وراء الاستوري والقصد منها.



لاعب الأهلي يُثير غضب الجماهير

وقام معلول بنشر ستوري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام آية قرانية من صورة البقرة قائلًا:«وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون»، مع نشر صورة له بقميص الأهلي.

حيث أثار الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لنادي الأهلي، جدلًا على موقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع الأخبار حول رفض المدرب السويسري مارسيل كولر استمرار اللاعب مع النادي الأحمر في الفترة المقبلة.

حيث عاد علي معلول منذ عدة أيام للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بشكل طبيعي، بعد أن تعافى تمامًا من إصابته، وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي في ختام الموسم الحالي، كما أن اللاعب لم يكن ضمن القائمة المحلية للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وسرعان ذلك قام جماهير النادي الأهلي بالتعليق على ذلك متسائلين عن السبب الحقيقي وراء الاستوري هل هو بسبب إصابة جديدة ام رحيله عن النادي، معلقين كالتالي:" في ايه يا معلول"، "معلول لا يا خطيب"، " معلول هو النادي الأهلي لو خرج منه الأهلي ضاع"، وغيرها من التعليقات ويستمر الجميع في التساؤل حتى تتضح الأمور.

