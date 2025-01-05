انت الأن تتابع خبر هدد جدة بعد التحديث ... الأمانة العامة تكشف مواعيد إخلاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الأخيرة، تداولت الأنباء حول إمكانية عودة مشروع "الهدد" في جدة، ما أثار تساؤلات عدة بين المواطنين بشأن مصداقية هذه الأخبار. وفي هذا السياق، أوضحت أمانة جدة حقيقة الوضع والإجراءات التي يتم اتباعها حاليًا، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المختصة.

عودة مشروع "الهدد" في جدة 1446هـ

تشير الأخبار المتداولة إلى أن مشروع "الهدد" في جدة قد يعود في إطار الجهود الرامية لتطوير المناطق العشوائية. يعتبر هذا المشروع جزءا من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ومع ذلك أكدت أمانة جدة أنه لا توجد أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن عودة مشروع "الهدد" أو البدء في إزالة العشوائيات في الوقت الحالي.

وناشدت الأمانة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية. وأوضحت أن أي قرارات تتعلق بالمشروع أو المناطق العشوائية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال القنوات الرسمية للأمانة. كما أكدت الأمانة أنها مستمرة في جهود تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

كيفية الاستعلام عن تعويضات مشروع "الهدد" في جدة 1445هـ

فيما يتعلق بتعويضات المتضررين من مشروع "الهدد"، أعلنت هيئة عقارات الدولة عن صرف التعويضات بالتعاون مع الأمانة العامة واللجنة المختصة. يمكن للمستفيدين من التعويضات

الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

زيارة بوابة أمانة جدة الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام حساب بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى قسم "الخدمات الإلكترونية".

اختيار خدمة "تعويضات إزالة المناطق العشوائية".

إدخال رقم الطلب في الحقل المخصص.

الضغط على زر "استعلام" لعرض نتائج الطلب.

رغم تداول الأخبار