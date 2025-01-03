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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا قمة كروية نارية.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية نحو يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد الفريقان لخوض مواجهة قوية ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويسعى النادي الأهلي المصري لتحقيق فوز جديد يُعزز صدارته للمجموعة، بينما يطمح شباب بلوزداد الجزائري لاستعادة توازنه على أرضه وبين جماهيره.

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة

تنطلق مباراة يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، الموافق 3 يناير 2025، على ملعب "5 جويلية 1962"، وذلك في المواعيد التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

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يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا قمة كروية نارية

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سيتم نقل مباراة يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت 2 HD (المشفرة)

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National)

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الشفرة: 1100001100000000

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يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا وتشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

تابعوا أداء لاعبي الأهلي عبر يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا.

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا وتشكيل شباب بلوزداد المتوقع

من المتوقع أن يدخل شباب بلوزداد مباراة يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا

خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة

خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب

خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير

ترقبوا تفاصيل اللقاء عبر يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا.

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

قبل انطلاق يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا، جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الأهلي المصري: 7 نقاط أورلاندو بيراتس: 5 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط ستاد أبيدجان: نقطة واحدة

هل يواصل الأهلي صدارة المجموعة؟ تابعوا التفاصيل عبر يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا.

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا والمعلق الرياضي

سيكون التعليق الصوتي على مباراة يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق الشهير "عصام الشوالي"، ليستمتع المشاهدون بأجواء حماسية.

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا ونتائج الفريقين

نتائج الأهلي المصري:

الفوز على ستاد أبيدجان (4-2)

التعادل مع أورلاندو بيراتس (0-0)

الفوز على شباب بلوزداد (6-1)

نتائج شباب بلوزداد:

الخسارة من أورلاندو بيراتس (1-2)

الفوز على ستاد أبيدجان (2-1)

الخسارة من الأهلي (1-6)

تابعوا تفاصيل الأداء عبر يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا.

يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا وختام

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل في يلا كورة أهلي اليوم.. بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد Ahly Koora في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، استمتعوا بتجربة مشاهدة حصرية وممتعة.