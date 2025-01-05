إياد نصار يكشف كواليس فيلم الأرض السوداء

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إياد نصار كواليس فيلم الأرض السوداء الذي يقدمه مع كريم عبدالعزيز، وذلك خلال لقائه مع برنامج سينماتك، على قناة SBC السعودية.

إياد نصار كواليس فيلم الأرض السوداء

و أستكمل إياد نصار: الفيلم يجمعني بـ كريم عبدالعزيز وياسمين صبري والمخرج بيتر ميمي، وشغالين عليه، بس على نار هادية لأنه صعب، وطبيعته صعبة جدًا.

أبطال فيلم الأرض السوداء

ويضم فيلم الأرض السوداء بطولة كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

موعد عرض فيلم الأرض السوداء

وتم تصوير عدد من مشاهد فيلم الأرض السوداء بين الجونة وتركيا وروما والفاتيكان وغيرها من الأماكن التي تحتوي على مناظر طبيعية رائعة، والعمل من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية أخرى، انتهى إياد نصار مؤخرًا من تصوير فيلم آخر بعنوان من أيام الجيزة، والعمل من نوعية الأفلام الكوميدية، وتشارك في بطولته آية سماحة، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ميمي جمال، حاتم صلاح، ومحمد محمود، ومن إخراج مرقس عادل.

آخر أعمال إياد نصار

وكان آخر أعمال إياد نصار مسلسل "مفترق طرق" هو تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، ويشارك في بطولته كل من: هند صبري، ماجد المصري، جُمانة مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، محمود الطيب...، ومن إنتاج مجموعة كاريزما، التي حصلت على الحقوق من شركة Paramount Global Content Distribution صاحبة الملكية الفكرية.