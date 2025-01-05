بعد طرح البرومو.. تعرف علي موعد عرض مسلسل "سراب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة tod عن موعد طرح أحدث أعمالها وهو مسلسل “سراب”، بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي.

منصة tod تروج لمسلسل سراب

روجت منصة tod عبر صفحاتها علي موقع انستجرام لـ مسلسل “سراب”،وعلقت: “ترقبوا الدراما والتشويق من مسلسل سراب باقي يومين فقط.. هل انتم مستعدون”.

موعد عرض مسلسل سراب

ومن المقرر عرض مسلسل سراب علي منصة tod يوم ٧ يناير الجاري، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل.

تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل سراب

وظهر خلال البرومو مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وجيهان الشماشرجي، وهاني عادل، ودياموند بو عبود، وإنجي المقدم، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، تم تصوير وتنفيذ البرومو والبوسترات التشويقية التي سبقت البرومو الرسمي من خلال فريق محترف يضم المخرج إيلي خاطر، والمصورة لارا زنكول.

ويتضمن العمل اللقطات المتنوعة للاحداث المشوقة وتداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، خصوصا طارق وملك الزوجين اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى ورغم عودته تثار الشكوك حول باقي الأبطال، ويدخل الجميع في مناورات نفسية لمعرفة الخاطف الحقيقي للابن ودوافعه.

قصة مسلسل سراب

وتدور أحداث مسلسل «سراب» المسلسل في إطار اجتماعي، متناولا مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

أبطال مسلسل سراب

ويشارك الفنان خالد النبوي بطولة مسلسل «سراب» كوكبة من نجوم الفن منهم: يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

شخصيات مسلسل سراب

ويجسد خالد النبوى شخصية تدعى طارق حسيب تعتمد على النظام الصارم وتؤمن بأن النجاح يعتمد على القدرة على التنبؤ بالأحداث، بينما تجسد يسرا اللوزي شخصية تدعى ملك زوجة طارق وأم تعمل كطبيبة، تواجه تحديات معقدة على المستوى العائلي.