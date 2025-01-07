العالم اليوم - الذهب يتألق مع هبوط الدولار وترقب لقرارات ترامب الجمركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 10:23 صباحاً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، بدعم من تراجع الدولار، وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستكون أقل حدة من المتوقع.

كما ينتظر المستثمرون بيانات وظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2644.79 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2655.00 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وقال ييب جون رونج خبير استراتيجيات السوق لدى آي.جي "تمكنت أسعار الذهب من تحقيق استقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الليلة الماضية، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يظل عائقا رئيسيا أمام تحقيق المزيد من المكاسب".

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 أمس الاثنين، في حين ظل الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

وتراجع الدولار أمام نظرائه بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن معاوني ترامب يدرسون خططا لفرض رسوم جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر ذات أهمية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة. إلا أن ترامب نفى التقرير، مما فاقم حالة الضبابية بشأن السياسات التجارية الأميركية في المستقبل.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات عدم اليقين والتضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تقريرا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره الجمعة وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.12 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 924.52 دولار.