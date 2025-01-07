انت الأن تتابع خبر انسى انك تروح لدكتور الاسنان مرة تانية!!... طريقة تبييض الاسنان في المنزل في اقل من 5 دقايق! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة تغير لون الاسنان واحدة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص في مختلف الاعمار، حيث ان تغيير لون الاسنان إلى اللون الاصفر ينتج عن الكثير من الاسباب سواء كان الإكثار من شرب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على كافيين، او كان هذا بسبب ضعف الاسنان وهو الذي يؤدي إلى تحولها إلى اللون الاصفر بسهولة، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكنمن خلالها تبييض الاسنان بطريقة آمنة تمامًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
طريقة تبييض الاسنان في المنزل
- تعتبر الطريقة الأولى والتي قد اعتمد عليها عدد كبير من الافراد في تبييض الاسنان هي استخدام بيكربونات الصوديوم، حيث قد اثبت بيكربونات الصوديوم فعاليته الكبيرة في التخلص من اصفرار الاسنان عن طريق احضار ملعقة من معجون الاسنان وخلطة بنصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وأخيرًا نصف ملعقة من عصير الليمون والتقليب جيدًا واستخدام هذا الخليط مرتين اسبوعيًا للحصول على افضل نتيجة.
- تأتي الطريقة الأولى في استخدام الملح، حيث ان الملح يعتبر واحدًا من المكونات التي قد اثبتت فعاليتها الكبيرة في تبييض الاسنان، ويكون ذلك عن طريق خلط نصف ملعقة من الملح مع ملعقتين من معجون الاسنان ونصف ملعقة من عصير الليمون والاستمرار في التقليب وغسل الاسنان بهذا الخليط ثلاثة مرات اسبوعيًا للحصول على النتيجة المرغوبة.