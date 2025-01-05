القاهرة - محمد ابراهيم - نجوم "وتر حساس" في لقاء خاص مع لميس الحديدي الثلاثاء المقبل

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها الشهير "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة ON، نجمات مسلسل "وتر حساس"، وصبا مبارك، إنجي المقدم، وهيدي كرم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعدما أثار المسلسل اهتمام الجمهور منذ بداية عرضه.

الإعلامية لميس الحديدي

يأتي اللقاء بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، حيث يتحدث الضيوف عن أدوارهن المميزة، كواليس التصوير، والقضايا الاجتماعية المثيرة التي ناقشها العمل، كما سيتناول الحوار تأثير المسلسل على الجمهور، والمراحل التي مر بها أثناء الإنتاج، بالإضافة إلى تجاربهن الشخصية في تقديم هذه الشخصيات.

أبطال مسلسل وتر حساس

قصة مسلسل وتر حساس

ينتمي مسلسل وتر حساس إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية، حيث تدور قصة مسلسل وتر حساس في إطار درامي إجتماعي، حيث تجسد الفنانة المتألقة صبا مبارك شخصية دكتورة تجميل لديها مركز تجميل، وذلك ضمن أحداث مسلسل وتر حساس، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.