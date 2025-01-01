ناديا السيب والسلام يحققان الفوز بدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

حقق ناديا السيب والسلام الفوز ضمن مباريات الدور التمهيدي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024/‏2025، في نسخته الـ 39.

ففي المباراة الأولى التي أُقيمت بالمجمع الرياضي بصحار، تمكن نادي السيب من تحقيق الفوز على نادي صحار بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25 /‏ 21، 25 /‏19، 25/‏ 18.

وفي المباراة الثانية فاز نادي السلام على نادي مصيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25 /‏ 19، 25 /‏ 22، 25 /‏ 21.وتتواصل مباريات الدور التمهيدي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بعد غد الجمعة بإقامة أربع مباريات حيث يلتقي نادي البشائر مع نادي السلام، ونادي الشباب مع نادي صحار، ونادي مصيرة مع نادي صحم، ونادي السيب مع نادي مجيس.