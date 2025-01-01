مصطفى شعبان يعلن رسميا زواجه من هدى الناظر ويوجه رسالة رومانسية لها أعلن الفنان مصطفى شعبان الذي عرف بأشهر عازب في الوسط الفني رسميا زواجه من هدى الناظر وأوضح سبب الإعلان المت إقرأ المزيد

أعلن الفنان مصطفى شعبان، الذي عرف بأشهر عازب في الوسط الفني، رسميا زواجه من هدى الناظر، وأوضح سبب الإعلان المتأخر عن هذا الزواج.

حل مصطفى شعبان ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة رأس السنة ببرنامج "واحد من الناس"، وأعلن رسميًا لأول مرة عن زواجه قبل رمضان الماضي من هدى الناظر.

قال مصطفى شعبان: قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى، فاتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت.

ووجه الفنان مصطفى شعبان رسالة لزوجته في اللحظات الأولى من العام الجديد قال فيها: سنة سعيدة عليها، ويا زين ما اخترتي طبعا، وإن شاء الله نعيش أيام سعيدة وحلوة، وأنا مبسوط بيها جدا، وفخور بيها قوي، والحياة بعد الجواز أحلى بكتير.

يذكر أن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان من مواليد عام 1982، وحاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 2016، عملت في بداية حياتها بمجال الإعلان، ثم عملت مديرة لأعمال عمرو دياب من عام 2007 وحتى عام 2016.