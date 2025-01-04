وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 08:28 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن، يزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا من الرابع إلى التاسع من يناير الجاري، وسط أزمة سياسية في سول.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ، إن بلينكن سيلتقي كبار المسؤولين في الحكومة الكورية الجنوبية، وسيناقش كيفية تعزيز الجهود الرئيسية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة والمزدهرة، فضلًا عن الجهود الثلاثية مع اليابان، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقًا لبيان الوزارة، سيناقش بلينكن في فرنسا التحديات في الشرق الأوسط وأوروبا، في ظل الجهود الجارية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

منعت قوات الحرس الرئاسي والجيش في كوريا الجنوبية السُلطات أمس الجمعة، من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يخضع لتحقيق جنائي بتهمة التمرد؛ بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.