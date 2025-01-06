نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبس شرطي 5 سنوات تأمر لتلفيق تهم لآسيويين بالكويت في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة الاستئناف في الكويت بتأييد حكم حبس شرطي مرتش لمدة 5 سنوات وتغريمه 1000دينار لتلفيقه تهمة اتجار بالمشروبات الروحية ضد آسيويين لإبعادهم من البلاد.

وجهت النيابة العامة للمتهم بصفته رقيبا في وزارة الداخلية أنه قبل رشوة بمبلغ 500 دينار من مصدر سري لإلقاء القبض على شخص لإبعاده عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية وقبض عليه وحجزه لمدة نصف ساعة في غرفة التحفظ بالمخفر في غير الحالات التي يجيزها القانون.

وتتلخص القضية فيما سطره ضابط الواقعة بأن المتهم يتسلم رشاوى لتلفيق اتهامات كيدية بحق آسيويين ويدعي أنهم يتاجرون بالمشروبات الروحية لإبعادهم عن البلاد.

وأصدرت النيابة العامة إذن للقبض والتفتيش وتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهم والمصدر السري وبعد عمل كمين بإرسال مركبة بها مشروبات روحية تم القبض على المتهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق لها إنه ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة المعنية لحفظ الأمن ومحاربة الفساد، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص من القاء القبض على رجل أمن متلبسًا في واقعة استغلال السلطة واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ضبط اشخاص من الجالية الآسيوية وابعادهم عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية بحقهم، وتمت احالته إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقه.

وأكدت وزارة الداخلية إنه ا لا تقبل المساس والإساءة للمؤسسة الأمنية ولا أحد فوق القانون كائنًا من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد