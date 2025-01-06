نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهوريون يعتزمون الموافقة على القوانين في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية بسيطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي جون ثون، بأن الحزب سيوافق على مبادرات تشريعية معينة بما في ذلك حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية بأغلبية بسيطة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" يوم الأحد، قال السيناتور إن الديمقراطيين حددوا في السنوات الأخيرة نمطا لكيفية توسيع نطاق العملية التي تسمح بتمرير مشاريع القوانين بأغلبية 51 صوتا دون دعم الجمهوريين.

وقال: "لقد ضرب الديمقراطيون المثال على ذلك، مثلما فعلوا مع مشروعي قانون الجيش الجمهوري الإيرلندي وخطة الإنقاذ الأمريكية، حيث قاموا ببعض الأشياء بأغلبية 51 صوتا".

ووفقا لثون، فإن الحزب الجمهوري الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقعدا، يعتزم الآن استخدام ممارسة مماثلة، على وجه الخصوص من المقرر بهذا الترتيب اتخاذ مبادرات لتعزيز الحدود الأمريكية ومكافحة المهاجرين.

وأضاف زعيم الجمهوريين: "لكن هذا لا يعني أننا لا ننوي العمل مع الديمقراطيين"، واعترف ثون بأن هناك عددا من المبادرات التي لا تزال تتطلب 60 صوتا لتمريرها، بما في ذلك المخصصات ومشاريع قوانين دعم المزارع.