سيلينا غوميز تظهر لاول مرة بعد خطوبتها في حفل جوائز “غولدن غلوب”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 صباحاً - بعد إعلان خطوبتهما، شهد حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب 2025” أول ظهور رسمي يجمع بين النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك بعد إعلان خطوبتهما في ديسمبر الماضي.

على الرغم من عدم ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، إلا أن عدسات الكاميرات رصدت لحظات رومانسية بينهما داخل الحفل، حيث كانت العلاقة بينهما مليئة بالعفوية والانسجام.

بدأت قصة الحب بين سيلينا غوميز وبيني بلانكو في منتصف عام 2023، بعد سنوات من الصداقة والتعاون المهني، قبل أن تتحول علاقتهما إلى ارتباط رسمي في نهاية العام نفسه.

في مقابلات سابقة، أشادت سيلينا بخطيبها، واصفة إياه بأنه “مصدر سعادة ودعم كبير” في حياتها، بينما عبّر بلانكو عن إعجابه العميق بها ورغبته في بناء حياة مشتركة معها.

تم الإعلان عن الخطوبة عبر منشور على إنستغرام، حيث شاركت سيلينا صورة لخاتمها الماسي وكتبت: “بداية الأبد”. كما عبّرت عن شعورها بالاستقرار والاطمئنان في هذه العلاقة، مؤكدة رغبتها في مشاركة معجبيها بعض تفاصيل حياتها الشخصية.