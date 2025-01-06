وزارة العمل: ورشة عمل حول مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 10:30 صباحاً - في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، نظمت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ورشة عمل لتوحيد المفاهيم المتعلقة بعمل الأطفال وتطوير نماذج رصد العمل..

وأوضحت الدكتوره شيرين عبد الحي مدير عام شئون المرأة والطفل، أن الهدف من الورشه هو توحيد المفاهيم المتعلقه بعمل الاطفال، وتطوير نماذج رصد عمل الأطفال وذلك لأهمية البيانات الموثقة في فهم حجم المشكله وأنواع العمل التي يشارك فيها الاطفال، ومن أهداف الورشة أيضا عرض القرار 215 وأحكامه الرئيسية المتعلقة بتشغيل الأطفال، وأضافت أنه ألقى الدكتور حازم عبد المحسن محاضره عن القرار ٢١٥ ، كما ألقى حسني عبد الرؤوف محاضرة عن عن أحكام تشغيل الاطفال بقانون العمل ١٢ لسنه ٢٠٠٣ والقرار ١٧٥ لسنة ٢٠٠٣ والفرق بين الطفل العامل والمتدرج ، وأسفرت الورشه عن مجموعه من التوصيات والتعليمات لتوحيد بعض المفاهيم الخاصه بعمل الاطفال .. وشارك في الورشه لمياء محمود من مديرية عمل بورسعيد ومفتشي العمل ومسؤولي الطفل من مديريات قنا، وأسوان، وبني سويف، الإسكندرية.