نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يحتفل بنجاح أغنيته "حب كان هموم" بعد تصدرها الترند عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان أحمد فريد، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "حب كان هموم"، والتي تصدرت الترند في أول يوم من طرحها.

ونشر أحمد صورة دعائية للأغنية مصحوبة بتعليق عبّر فيه عن امتنانه وسعادته بهذا الإنجاز.

وقال فريد في منشوره: "اللهم لك الحمد.. حب كان هموم تريند في أول يوم من نزولها. طبعًا بشكر كل إخواتي الصناع وحبايبي والجمهور على دعمهم ليا الدائم، وبإذن الله أكون عند حسن ظنكم في اللي جاي".

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين، حيث تجاوز عدد الإعجابات والتعليقات الأرقام المعتادة، ما يعكس نجاح الأغنية وانتشارها بين عشاق الموسيقى.

وتعد "حب كان هموم" أحدث إصدارات أحمد فريد، حيث تعاون فيها مع فريق عمل مميز، ما ساهم في تقديمها بجودة عالية من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.

الجدير بالذكر أن أحمد فريد يعد من الفنانين الشباب الواعدين، الذين تمكنوا من صنع اسم لامع في وقت قصير بفضل أعمالهم المميزة وإبداعهم المتواصل في مجال الموسيقى.